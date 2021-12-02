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    Курьез

    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)

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    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)

    Подборка курьезных фото

    Люди часто имеют дело с домашними животными – даже если у вас нет собственного питомца, наверняка вы сталкиваетесь с собачками, которых выводят на прогулку. А вот более необычная живность встречается гораздо реже, и тем ценнее моменты, когда зверьки решают сами пойти на контакт и показаться человеку, оказавшись в самом неожиданном месте!

    Вот несколько любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию и немало удивили этим окружающих.

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    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что в украинский рейтинг клипов попала только одна песня на украинском.

    Чаще всего в этом году украинцы смотрели клип русскоязычной украинской певицы Светланы Лободы «Родной».

    Второе место занял российский певец Султан Лагучев с клипом на песню «Горький вкус».

    На третьем месте Minelli с композицией Rampampam.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)