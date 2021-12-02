Тот случай, когда животные решили напомнить людям, что природа ближе, чем кажется (фото)
Подборка курьезных фото
Люди часто имеют дело с домашними животными – даже если у вас нет собственного питомца, наверняка вы сталкиваетесь с собачками, которых выводят на прогулку. А вот более необычная живность встречается гораздо реже, и тем ценнее моменты, когда зверьки решают сами пойти на контакт и показаться человеку, оказавшись в самом неожиданном месте!
Вот несколько любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию и немало удивили этим окружающих.
Ранее «Скотч» сообщал, что в украинский рейтинг клипов попала только одна песня на украинском.
Чаще всего в этом году украинцы смотрели клип русскоязычной украинской певицы Светланы Лободы «Родной».
Второе место занял российский певец Султан Лагучев с клипом на песню «Горький вкус».
На третьем месте Minelli с композицией Rampampam.