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    Курьез

    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)

    • Розсилка
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)

    Люди публикуют фотографии и истории о том, как они поймали своих собак

    Подозрительная тишина, опущенная голова, глаза, как у кота из мультфильма «Шрек» и подогнутый хвост сигнализируют, что кто-то что-то уже натворил.

    Владельцы собак вам скажут, что такие ситуации происходят часто.

    Доказательство этого - челлендж который запустили в соцсетях.

    Под хэштегом #guiltydogchallenge люди публикуют фотографии и истории о том, как они поймали своих собак с поличным.

    BoredPanda выбрала несколько забавных фото среди огромного разнообразия виновных и не очень собачьих морд.

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    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)

    «Этим утром, пока мой хозяин спал, я съел 2 пакета куриных сердечек (60 или больше), 2 пакетика вкусностей, 1 пакетик печени, 12 зубных жвачек, 1/4 пакета сухого корма для собак весом 3 кг». «Теперь веселье только начинается», «Когда я вышел из кухни, оставив 3 тыквенных хлеба, а при возвращении увидел менее 2», «Я вышел из машины на несколько минут. Когда вернулся, он сказал, что понятия не имеет, куда делся мой кусок пиццы», «Вот чем я занимаюсь, пока вы на работе», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что сильнейший за последние 50 лет снегопад прошел в Мадриде. Там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много. Но испанцы не стали терять время зря и устроили праздник.

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    Теги: шутки курьез животные
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