Сильнейший снегопад в Мадриде: испанцы не стали терять время зря и устроили праздник (фото)

Кажется, снег — это именно то, чего испанцам не хватало для полного счастья

Кто точно умеет удивлять людей, так это природа. Недавно это прочувствовали на себе испанцы, на которых свалился аномальный снегопад. Он оказался сильнейшим за последние полвека и быстро превратил Мадрид в одну большую гору снега.

Но жители не стали унывать и тут же достали лыжи, сноуборды и теплую одежду, решив взять от этого природного сюрприза всю возможную радость.

Как сообщает BBC, такого снега Испания не видела последние полвека. В итоге закрылся аэропорт Мадрид-Барахас, были отменены поезда, идущие в Мадрид, а также закрыты некоторые автотрассы.

Столицу Испании завалило снегом — там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много.

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