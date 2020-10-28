Людям замотали лицо скотчем ради смешного фотопроекта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

А вы бы рискнули поучаствовать в такой безумной фотосессии?

Однажды британский фотограф Уэс Наман упаковывал подарки, когда его помощник взял кусок скотча и в шутку приклеил его себе на лицо, состроив нелепую гримасу. В голове Уэса немедленно возникла идея безумного фотопроекта. Он назвал его «Скотч» и объявил набор добровольцев, готовых обмотать свои лица клейкой лентой и покорчить рожи на камеру.

Удивительно, но поучаствовать в безумном проекте вызвалось множество людей, благодаря которым появилась серия странных и смешных снимков. Осторожны, эти портреты могут, как рассмешить вас, так и шокировать!

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.