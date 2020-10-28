Полтора метра мурчания и шерсти: гигантские коты, которые вызывают трепет и восхищение



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«Можно греться о котейку в холода», - комментируют фото пользователи сети

Принято считать, что кошки слабее и меньше собак, поэтому чаще всего именно они прячутся от псов на деревьях. Однако котейки из этого материала своим видом в два счета наведут страх на любого пса. Да и мы, мягко говоря, были впечатлены, увидев этих питомцев.

Предлагаем вам ознакомиться с котами-гигантами, которые вызывают восхищение и внутренний трепет.

«Страшно представить, сколько от него пуха», «Девушка на его фоне выглядит такой маленькой», «Такой взгляд кого угодно напугает», «Хозяйка так гордится своим гигантом», «Да ему и стул особо не нужен»,- комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.