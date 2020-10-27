Взглянув на эти фото, вы захотите сказать: «Остановите планету, я сойду»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали для вас курьезные снимки, к которым слишком много вопросов и так мало ответов

Наш мир — удивительное место, где порой происходят вещи, которые не укладываются в голове. Поступки наглый личностей, необычные предметы, в которых нет смысла, последствия людской глупости — собрали снимки, после просмотра которых хочется сказать: «Стоп, остановите планету, я сойду».

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.