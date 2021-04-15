Фото диких животных, которые получились не совсем удачно, но очень смешно

«Не шевелись, я снимаю!»

Заметить дикого зверя — это большая удача (правда, только если он не агрессивно настроен и не несется с бешеными глазами в вашу сторону). А успеть его сфотографировать — удача вдвойне!

Но, к сожалению, не все животные являются профессиональными фотомоделями, поэтому иногда эти фото получаются не совсем удачными, но именно от этого очень забавными. Мы собрали для вас несколько примеров.

Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша похвасталась новым спортакаром, но все только посмеялись над ее отфотошопленными ягодицами

С того момента, как неделю назад у Хлои появился новый Lamborghini Urus, она регулярно радует своих подписчиков фотографиями с автомобилем. На одном из свежих кадров девушка решила показать свою пятую точку. Видимо, британка была не в восторге от размера своих ягодиц в обтягивающих черных легинсах, поэтому исправила это недоразумение с помощью фотошопа.