Когда гениальные идеи детей оборачивались полными провалами. Подборка курьезных фото

«Да, воткнуть цветы в розетку — это «прекрасная» идея»

Дети — настоящие генераторы хорошего настроения и интересных занятий, которые точно знают, как себя развеселить. Вот только то, что малышам кажется забавным и веселым, для их родственников может вполне себе оказаться первостатейным провалом. Ну или просто не самой удачной идеей.

Вот 17 случаев, когда детские развлечения и гениальные мысли не проходили проверку у взрослых.

«Он не хотел мочить обувь, поэтому надел бумажные пакеты на ноги и зашел в воду», «Мой сын с радостью показал рисунок, который он сделал камнем на машине», «Мы с братом встретили нашего любимого супергероя, но были расстроены», «Мы с братом встретили нашего любимого супергероя (Халка), когда нам было по 4 года. Мы расстроились, потому что актер, который его играл, не был зеленым», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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