Курьезные фото животных, которые смешат и пугают одновременно

«Этот пес в прошлой жизни точно был человеком»

На просторах соцсетей можно найти группы по интересам на любой вкус и цвет. Так, недавно в соцсетях завирусились снимки из Facebook-сообщества под названием «Животные с пугающей аурой», на которое подписано более 300 тысяч человек.

В нем интернет-пользователи делятся самыми неожиданными фотографиями братьев наших меньших, которые выглядит одновременно смешно и очень устрашающе.

Собрали самые забавные снимки из группы, которые зарядят вас настроением на всю неделю.

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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