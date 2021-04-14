Блогерша похвасталась новым спортакаром, но все только посмеялись над ее отфотошопленными ягодицами (фото)

«Это выглядит чертовски нелепо», - комментируют фото пользователи сети

На что только не идут блогерши, чтобы соответствовать идеалам красоты соцсети. Инста-дива из Англии Хлоя Ферри позировала на фоне дорогого авто, но неаккуратный фотошоп выставил ее на посмешище.

С того момента, как неделю назад у Хлои появился новый Lamborghini Urus, она регулярно радует своих подписчиков фотографиями с автомобилем. На одном из свежих кадров девушка решила показать свою пятую точку. Видимо, британка была не в восторге от размера своих ягодиц в обтягивающих черных легинсах, поэтому исправила это недоразумение с помощью фотошопа.

Однако незамеченной ретушь оставалась недолго. Стоило девушке опубликовать фото, уставшие от липовых фото подписчики снова закатили глаза. На кадре Хлоя своими отретушированными ягодицами буквально изгибает номерной знак Lamborghini. От едких комментариев девушку не уберегло ничто.

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

Читайте также: Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук