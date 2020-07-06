Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знакомые мемы и жизненные ситуации становятся еще уморительней с этими пушистыми мордочками

Интернетом давно правят две вещи: кошки и мемы. И если совместить эти два столпа, то получится беспроигрышное комбо. Именно так подумали создатели паблика «Комочек пушистой тьмы», в котором публикуются смешные картинки с кошками в главных ролях.

Знакомые мемы и жизненные ситуации становятся еще уморительней с этими пушистыми мордочками. Убедитесь сами!

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

Читайте также: Фото самых неудачных стрижек в 2020 году