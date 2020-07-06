  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)

    • Розсилка
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)

    Знакомые мемы и жизненные ситуации становятся еще уморительней с этими пушистыми мордочками

    Интернетом давно правят две вещи: кошки и мемы. И если совместить эти два столпа, то получится беспроигрышное комбо. Именно так подумали создатели паблика «Комочек пушистой тьмы», в котором публикуются смешные картинки с кошками в главных ролях.

    Знакомые мемы и жизненные ситуации становятся еще уморительней с этими пушистыми мордочками. Убедитесь сами!

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)
    Смешные мемы с котиками, над которыми невозможно не смеяться (фото)

    Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

    Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

     Читайте также: Фото самых неудачных стрижек в 2020 году

     

    фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ