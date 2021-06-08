Фото гордых и счастливых хвостатых мамочек вместе со своими щенками

Счастливые хвостатые мамы

У людей связь матери и ребенка начинает развиваться еще во время беременности, но у большинства животных связь со своим потомством устанавливается только после родов.

Мы собрали для вас лучшие фото гордых хвостатых мам, которые совсем недавно родили щенков. Их счастливые мордахи любому поднимут настроение на целый день.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.