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    Секрет идеальной кожи блогеров на фото в соцсетях раскрыт

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    Британская модель и блогерша&nbsp;Джорджи Кларк - Секрет идеальной кожи блогеров на фото в соцсетях раскрыт
    Британская модель и блогерша Джорджи Кларк
    Кадр: @georgie.clarke

    Прогнувшись в спине можно выглядеть стройнее и скрыть недостатки своего тела

    Британская модель и блогерша раскрыла секретные позы, которые используют ее коллеги для снимков в социальных сетях. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

    Телезвезда Джорджи Кларк (Georgie Clarke) регулярно публикует коллажи, на которых демонстрирует, как ее фигура выглядит с разных ракурсов съемки. Так, например, на одном из кадров она показала, как с помощью правильной позы и освещения добиться идеальной кожи. Манекенщица сфотографировалась в зеркало в нижнем белье с ровной осанкой, повернувшись спиной к камере.

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    Секрет идеальной кожи блогеров на фото в соцсетях раскрыт
    Секрет идеальной кожи блогеров на фото в соцсетях раскрыт
    Секрет идеальной кожи блогеров на фото в соцсетях раскрыт
    instagram.com/georgie.clarke/

    В то же время на соседнем снимке знаменитость запечатлена в расслабленной позе, из-за чего на ее ягодицах и бедрах виден целлюлит. По словам Кларк, прогнувшись в спине можно выглядеть стройнее и скрыть недостатки своего тела.

    «Фотографии сделаны с разницей в пару секунд, единственное различие в том, что на первом кадре я позирую, а на втором сижу без напряжения», — подписала публикацию модель, которая набрала больше 30 тысяч лайков. В описаниях к другим постам Кларк объясняет, что размещает снимки своего тела со всеми недостатками, чтобы раскрыть подписчикам правду об обманчивых снимках, которые блогеры публикуют в своих аккаунтах в соцсетях.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Секрет идеальной кожи блогеров на фото в соцсетях раскрыт