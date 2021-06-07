Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)

«Этот жучара умеет складывать и раскрывать крылья»

Многих интересует вопрос, а как будут выглядеть набитые на коже узоры в старости, когда эта самая кожа обвиснет, а тело станет дряблым? Честно говоря – не очень, но тема уже порядком избитая.

Настоящие же мастера предпочитают изначально работать с кожей, как с живым, подвижным материалом. Не фиксировать картинку на месте, а придумывать, как заставить ее двигаться и меняться. Идеальное расположение для таких узоров – сгибы рук и ног.

«Божья коровка преображается, когда человек разгибает локоть», «Барбер пожелал набить себе опасную бритву», «Зубы, губы, рты — это классические идеи для двигающихся татуировок», «Этот жучара умеет складывать и раскрывать крылья», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин