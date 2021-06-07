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    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)

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    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)

    «Этот жучара умеет складывать и раскрывать крылья»

    Многих интересует вопрос, а как будут выглядеть набитые на коже узоры в старости, когда эта самая кожа обвиснет, а тело станет дряблым? Честно говоря – не очень, но тема уже порядком избитая.

    Настоящие же мастера предпочитают изначально работать с кожей, как с живым, подвижным материалом. Не фиксировать картинку на месте, а придумывать, как заставить ее двигаться и меняться. Идеальное расположение для таких узоров – сгибы рук и ног.

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    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)
    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)

    «Божья коровка преображается, когда человек разгибает локоть», «Барбер пожелал набить себе опасную бритву», «Зубы, губы, рты — это классические идеи для двигающихся татуировок», «Этот жучара умеет складывать и раскрывать крылья», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: татуировка шутки курьез
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    Подборка необычных татуировок, чей смысл раскрывается только в движении (фото)