Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суровые питомцы точно поднимут вам настроение

Каждый владелец кошек подтвердит, что порой они выглядят далеко не дружелюбно и очаровательно. Так, пользователи Сети поделились снимками своих котов, которые, кажется, замышляют что-то очень нехорошее.

Эти суровые питомцы точно поднимут вам настроение!

«Мне кажется, что кот девушки планирует мое убийство», «Моя сестра поймала кота за какими-то темными мыслишками, но стоило ему увидеть камеру…», «Я проснулась, а тут они. Скажите, что мне не стоит переживать за свое здоровье!», Когда кот замышляет нечто нехорошее, а пес пытается тебя предупредить, «Даже не хочу знать, что он замышляет», «Разрабатывают план порабощения людей», - комментирую фото пользователи сети.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.