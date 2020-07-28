  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство

    • Розсилка
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство

    Суровые питомцы точно поднимут вам настроение

    Каждый владелец кошек подтвердит, что порой они выглядят далеко не дружелюбно и очаровательно. Так, пользователи Сети поделились снимками своих котов, которые, кажется, замышляют что-то очень нехорошее.

    Эти суровые питомцы точно поднимут вам настроение!

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство
    Фото грозных котиков, которые планируют мировое господство

    «Мне кажется, что кот девушки планирует мое убийство», «Моя сестра поймала кота за какими-то темными мыслишками, но стоило ему увидеть камеру…», «Я проснулась, а тут они. Скажите, что мне не стоит переживать за свое здоровье!», Когда кот замышляет нечто нехорошее, а пес пытается тебя предупредить, «Даже не хочу знать, что он замышляет», «Разрабатывают план порабощения людей», - комментирую фото пользователи сети.

    Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

    Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.

     Читайте также: Фото странных вещей, досказывающих, что в интернете можно найти что угодно

     

     

    фотография здоровье кот птицы курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ