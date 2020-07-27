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    Фото

    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото

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    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото

    Девушка стала популярна в соцсетях благодаря советам по позированию

    Если вы считаете себя нефотогеничным человеком, то героиня нашего материала готова убедить вас в обратном. Она уверена, что секрет удачного снимка на 99% зависит от правильной позы и удачного ракурса.

    Бонни Родригес Крживицки — блогер из Майями. Девушка стала популярна в соцсетях благодаря советам по позированию. В своих фотоколлажах она наглядно демонстрирует, какое положение следует принять, чтобы лучше получиться на снимках. И судя по 670 тысячам подписчиков, советы Бонни работают. Убедитесь сами, пролистав вниз.

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    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото
    Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото

    Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

    Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев

     Читайте также: Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)

     

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