Магия позирования: девушка наглядно показывает, как лучше получаться на фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Девушка стала популярна в соцсетях благодаря советам по позированию

Если вы считаете себя нефотогеничным человеком, то героиня нашего материала готова убедить вас в обратном. Она уверена, что секрет удачного снимка на 99% зависит от правильной позы и удачного ракурса.

Бонни Родригес Крживицки — блогер из Майями. Девушка стала популярна в соцсетях благодаря советам по позированию. В своих фотоколлажах она наглядно демонстрирует, какое положение следует принять, чтобы лучше получиться на снимках. И судя по 670 тысячам подписчиков, советы Бонни работают. Убедитесь сами, пролистав вниз.

Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев