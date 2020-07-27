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    Жизнь

    Фото древних шедевров архитектуры до того, как им придали туристический вид, и сейчас

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    Фото древних шедевров архитектуры до того, как им придали туристический вид, и сейчас

    Демонстрируем вам старые снимки 7 великих сооружений глубокой древности до того, как их превратили в знаменитые туристические объекты

    Сохранившиеся до наших дней строения из глубины веков имеют два периода своего существования, когда они выглядели лучше всего.

    Первый — сразу после того как они были построены в незапамятные времена. Ну тут понятно, всё новое выглядит красиво.

    Второй период — после реставрации в 20-21 веках, когда люди научились ценить артефакты прошедших веков, организовали всякие ЮНЕСКО и наладили транспортную систему, чтобы самые компетентные специалисты могли поработать с любым из чудес света.

    Нас же интересует период где-то между — обычно это середина/конец 19 века, когда люди уже изобрели фотографию и могли запечатлевать состояние легендарных построек прошлого. А состояние у многих на тот момент было весьма плачевным.

    Демонстрируем вам старые снимки 7 великих сооружений глубокой древности до того, как их превратили в знаменитые туристические объекты.

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    Большой сфинкс в 1870-х Дата основания: ~ 2558-2532 гг. до н. э. Не все знают, что каких-то 150 лет назад (для сфинкса это вообще смешные цифры) легендарный древнеегипетский монумент по самые плечи был погребён в песке. Полностью его откопали лишь в 1925 году.
    Большой сфинкс сейчас
    2. Мачу-Пикчу (Перу) в 1912 году Дата основания: ~1450 год. Древний город был покинут и забыт на 300 лет, пока его с воздуха не обнаружил американский исследователь профессор Хайрам Бингем в 1911 году. Тогда начались чистка и реконструкция Мачу-Пикчу.
    Мачу-Пикчу сейчас
    Стоунхендж в 1877 году Philip Rupert Acott Дата основания: ~ 30 век до н. э. До начала 20 века одно из древнейших каменных сооружений планеты выглядело иначе — было больше наклонённых и упавших элементов. Реставрационные работы 1901—1965 годов, по мнению британских исследователей, сильно исказили первоначальное расположение камней.
    Стоунхендж сейчас
    4. Великая Китайская стена в 1907 году Herbert Ponting Дата основания: ~ 3 век до н. э. Несмотря на свою легендарность, стена, понемногу уничтожаемая временем, продолжает приходить в упадок. Многие десятки километров стены были почти полностью уничтожены уже в 20 веке, просто потому что этому никто не мешал или даже наоборот — жители активно этому способствовали. В 1984 году в Китае была разработана программа по восстановлению стены, но по сей день не туристические отрезки стены оставлены на произвол судьбы. Слишком уж Великая Китайская стена длинная, чтобы всю её поддерживать в хорошем состоянии.
    Великая Китайская стена сейчас
    Фото древних шедевров архитектуры до того, как им придали туристический вид, и сейчас
    Фото древних шедевров архитектуры до того, как им придали туристический вид, и сейчас
    Фото древних шедевров архитектуры до того, как им придали туристический вид, и сейчас
    Фото древних шедевров архитектуры до того, как им придали туристический вид, и сейчас
    Фото древних шедевров архитектуры до того, как им придали туристический вид, и сейчас
    Фото древних шедевров архитектуры до того, как им придали туристический вид, и сейчас

    Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

    Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев

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    фотография интернет отпуск
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