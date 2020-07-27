Фото древних шедевров архитектуры до того, как им придали туристический вид, и сейчас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демонстрируем вам старые снимки 7 великих сооружений глубокой древности до того, как их превратили в знаменитые туристические объекты

Сохранившиеся до наших дней строения из глубины веков имеют два периода своего существования, когда они выглядели лучше всего.

Первый — сразу после того как они были построены в незапамятные времена. Ну тут понятно, всё новое выглядит красиво.

Второй период — после реставрации в 20-21 веках, когда люди научились ценить артефакты прошедших веков, организовали всякие ЮНЕСКО и наладили транспортную систему, чтобы самые компетентные специалисты могли поработать с любым из чудес света.

Нас же интересует период где-то между — обычно это середина/конец 19 века, когда люди уже изобрели фотографию и могли запечатлевать состояние легендарных построек прошлого. А состояние у многих на тот момент было весьма плачевным.

Демонстрируем вам старые снимки 7 великих сооружений глубокой древности до того, как их превратили в знаменитые туристические объекты.

Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев