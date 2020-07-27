Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не стоит списывать заброшенные места и здания со счетов

Иногда люди покидают дома или целые города, и те остаются один на один с природой, которая постепенно решает присвоить эти строения себе. Некоторым зданиям и местам это даже идёт — в них появляется налёт мистики, который так знаком всем по фильмам о жизни после апокалипсиса и прочих катастроф. Поэтому-то многих так привлекаются заброшенные объекты — ведь их очарование чувствуется даже через фотографии.

Так что не стоит списывать заброшенные места и здания со счетов — в них даже после уходя людей остаётся своя изюминка.

ПоделитьсяРанее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев