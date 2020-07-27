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    Фото

    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее

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    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее

    Не стоит списывать заброшенные места и здания со счетов

    Иногда люди покидают дома или целые города, и те остаются один на один с природой, которая постепенно решает присвоить эти строения себе. Некоторым зданиям и местам это даже идёт — в них появляется налёт мистики, который так знаком всем по фильмам о жизни после апокалипсиса и прочих катастроф. Поэтому-то многих так привлекаются заброшенные объекты — ведь их очарование чувствуется даже через фотографии.

    Так что не стоит списывать заброшенные места и здания со счетов — в них даже после уходя людей остаётся своя изюминка.

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    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее
    Фото заброшенных мест, которые без присутствия людей стали только атмосфернее

    ПоделитьсяРанее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

    Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев

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    фотография интернет отпуск
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