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    Курьез

    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой

    • Розсилка
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой

    «Сам залез, сам испугался и пищал до икоты, пока не сняли», - комментируют фото пользователи сети

    Недаром говорят, что кошку выдрессировать невозможно, а редкие исключения подтверждают правило. Дело в том, что кошачье мышление направлено не на достижение каких-то целей, а на непредсказуемость поведения. Так больше шансов выжить в мире, где все гораздо лучше тебя адаптированы к своей нише.

    Ведь если противник или добыча не знают, что учудит кошка в следующий момент, они не смогут ей противостоять. Проблемка в том, что человека это тоже ставит в тупик и не раз.

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    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой
    Фото котиков-обормотиков со своей исключительной логикой

    «Хоть чей-то кот сидит так же, как этот?», «Кажется, он только что изобрел новую форму кота», «Он мог бы пить воду из струи, но предпочитает сначала охлаждать свою голову, а потом пить стекающую с нее воду», «Котенок считает, что картошка – самая ценная добыча!», «Кошка, которая обещает участвовать в санитарных процедурах вместе с хозяйкой, но по-своему», «Вот, хозяйка, подарок! Знала бы ты, каких трудов тяжких было эту ветку добыть!», «Сам залез, сам испугался и пищал до икоты, пока не сняли», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

     Читайте также: Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день
    фотография кот курьез животные
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