Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно



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Собрали для вас самые ужасные и эпичные стрижки, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно

Казалось, что после карантина и ужасных стрижек, которые люди сами себе делали, нас будет сложно чем-то удивить или шокировать. Однако стоит отдать должное работам парикмахеров из данного материала — так отвратительно-профессионально никто бы не смог себя обкорнать.

Собрали для вас самые ужасные и эпичные стрижки, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно. Были ли это идеи мастеров, или бедным парикмахерам попались клиенты со странной фантазией — история умалчивает.

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.