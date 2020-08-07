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    Курьез

    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно

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    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно

    Собрали для вас самые ужасные и эпичные стрижки, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно

    Казалось, что после карантина и ужасных стрижек, которые люди сами себе делали, нас будет сложно чем-то удивить или шокировать. Однако стоит отдать должное работам парикмахеров из данного материала — так отвратительно-профессионально никто бы не смог себя обкорнать.

    Собрали для вас самые ужасные и эпичные стрижки, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно. Были ли это идеи мастеров, или бедным парикмахерам попались клиенты со странной фантазией — история умалчивает.

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    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно
    Фото ужасных причесок, глядя на которые хочется смеяться и плакать одновременно

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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