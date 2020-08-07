Ариана Гранде в бикини показала крупным планом свои достоинства (фото)



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Американская актриса и певица Ариана Гранде instagram.com/arianagrande/

Знаменитость отдыхает вместе с друзьями на люксовом курорте Amangiri

Американская актриса и певица Ариана Гранде показала подписчикам снимок в раздельном купальнике с отдыха. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

Исполнительница сделала селфи в каньоне Пойнт в штате Юта. На размещенном кадре она позирует с распущенными волосами в бикини бирюзового цвета, демонстрируя несколько татуировок. При этом на ней нет никаких аксессуаров. Стоимость купальника марки White Fox составляет 48 фунтов стерлингов. В ассортименте бренда он представлен в 12 цветах.

Известно, что знаменитость отдыхает вместе с друзьями на люксовом курорте Amangiri, который несколько месяцев назад также посещала бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер. В опубликованной серии снимков также присутствуют фото пейзажей и несколько селфи Гранде с приятелями.

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.