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    Жизнь

    После взрыва в Бейруте волонтеры помогают воссоединиться хозяевам с их животными: трогательное видео

    • Розсилка
    После взрыва в Бейруте волонтеры помогают воссоединиться хозяевам с их животными: трогательное видео

    Трагедия в ливанской столице унесла жизни более 130 человек, более 5 тысяч человек пострадали, сотни тысяч местных остались без жилья

    После мощного взрыва в Бейруте, сотни животных были разлучены со своими хозяевами. Сотрудники некоммерческой организации Animals Lebanon решили помочь им воссоединиться.

    Как пишет Metro, в Animals Lebanon сообщили, что в настоящее время 20 кошек и собак уже найдены и возвращены владельцам.

    По данным НКО, за короткое время им позвонили 200 человек, разыскивающих своих домашних питомцев. Взрыв задел и офис Animals Lebanon, в результате чего несколько кошек получили травмы от осколков стекла.

    По словам исполнительного директора Animals Lebanon Джейсона Майера, работа по спасению животных и воссоединению их с хозяевами — это то, что делает людей счастливыми в это трудное время.

    СМИ и соцсети публикуют видео воссоединения животных с хозяевами.

    Взрыв в ливанской столице произошел 4 августа. Трагедия унесла жизни более 130 человек, более 5 тысяч человек пострадали. В результате взрыва более 300 тысяч человек остались без крова.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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    животные Ливан
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