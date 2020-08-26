У женщины пропал сон после того, как она увидела младенца-призрака в кроватке сына (фото)



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«Зловещим духом» оказалась картинка на матрасе

История женщины, которая пострадала из-за «младенца-призрака», стала вирусной в соцсетях… В итоге во всем оказался виноват мужчина. Вы когда-нибудь встречались с паранормальными явлениями? Героиня нашей истории Марица Элизабет оказалась в ужасном положении, когда обнаружила призрак младенца в кроватке ее маленького сына.

Женщина рассказала, что чуть не потеряла сознание, когда, проверяя сон ребенка с помощью видеоняни, обнаружила рядом с ним силуэт другого малыша:

Я тут же побежала в его комнату с фонариком, но ничего не разглядела. Однако из-за этой истории я не могла спать всю ночь.

Истинная сущность призрака всплыла лишь наутро. «Зловещим духом» оказалась картинка на матрасе. А виноват в нервном срыве девушки был ее муж, который забыл надеть наматрасник, когда менял постельное белье в кроватке.

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