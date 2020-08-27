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    Курьез

    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото

    • Розсилка
    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото

    Собрали для вас снимки людей, от которых во время похода отвернулась фортуна

    Когда человек планирует выбраться на природу на несколько дней, то составляет план и по несколько раз проверяет, взял ли он все необходимое для жизни вдали от цивилизации. Люди из нашего материала собрали в дорогу и палатку, и воду, и даже спрей от комаров, но самое важное они все же забыли… удачу.

    Мы собрали для вас снимки людей, от которых во время похода отвернулась фортуна.

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    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото
    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото
    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото
    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото
    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото
    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото
    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото
    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото
    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото
    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото
    Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото

    «Надо было меньше сосисок на гриле есть», «Вот почему не стоит ходить в походы в плохую погоду», «Прогноз погоды был прекрасным, никто из нас не ожидал грозы с мощным ветром», «Ходили в поход всей семьей. Мой брат решил спать под звездами. Вот как он проснулся», - комментируют фото пользователи сети.

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