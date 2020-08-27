Эти люди отправились в поход, но забыли взять с собой удачу: курьезные фото



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Собрали для вас снимки людей, от которых во время похода отвернулась фортуна

Когда человек планирует выбраться на природу на несколько дней, то составляет план и по несколько раз проверяет, взял ли он все необходимое для жизни вдали от цивилизации. Люди из нашего материала собрали в дорогу и палатку, и воду, и даже спрей от комаров, но самое важное они все же забыли… удачу.

Мы собрали для вас снимки людей, от которых во время похода отвернулась фортуна.

«Надо было меньше сосисок на гриле есть», «Вот почему не стоит ходить в походы в плохую погоду», «Прогноз погоды был прекрасным, никто из нас не ожидал грозы с мощным ветром», «Ходили в поход всей семьей. Мой брат решил спать под звездами. Вот как он проснулся», - комментируют фото пользователи сети.

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