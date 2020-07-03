Фото очаровательных детенышей выдр, которые способны дать фору котятам



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Вы точно влюбитесь в этих милых детенышей выдр

Интернетом правят кошки и собаки, однако существует множество других «менее распиаренных» животных, которые заслуживают вашего внимания. Например, выдры. Поверьте, можно бесконечно наблюдать за тем, как они плавают, сцепившись лапками, или уморительно зевают!

Вы точно влюбитесь в этих милых детенышей выдр после нашего материала.

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.