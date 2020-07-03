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    Жизнь

    Переболевший коронавирусом Том Хэнкс призвал носить маски

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    Американский актер Том Хэнкс - Переболевший коронавирусом Том Хэнкс призвал носить маски
    Американский актер Том Хэнкс

    Актер заявил, что есть только три вещи, которые помогут «дожить до завтрашнего дня»: ношение масок, соблюдение социальной дистанции и мытье рук

    Американский актер Том Хэнкс, переболевший в марте коронавирусом, призвал всех носить защитные маски. Об этом он заявил во время пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Грейхаунд» на Apple TV +.

    По словам актера, он искренне не понимает, почему людям так сложно придерживаться простых правил защиты от коронавируса.

    «Есть только три вещи, которые мы можем сделать, чтобы дожить до завтрашнего дня: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. Это простые, несложные вещи, и если вы не способны их придерживаться, то вам должно быть стыдно. Не будьте болванами, придерживайтесь программы, помогайте. Все очень просто. Если вы ведете машину, вы не превышаете скорость, используете поворотники и избегаете столкновений с пешеходами. Господи, все же так просто!» — заявил Хэнкс.

    Подобную мысль высказала звезда «Друзей» Дженнифер Энистон. Она выложила фото в маске и призвала всех носить их, чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса.

    Напомним, Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон сообщили о том, что заразились коронавирусом, 12 марта. В тот момент они находились в Австралии на съемках байопика об Элвисе Пресли. Сейчас супруги уже здоровы. По прибытии домой в Лос-Анджелес они сдали кровь как доноры для разработки вакцины от коронавируса.

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