53-летняя секс-бомба Памела Андерсон разделась в свой день рождения (фото)



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53-летняя американская актриса Памела Андерсон обнажилась в честь своего дня рождения instagram.com/pamelaanderson/

Актриса отблагодарила фанатов за любовь и поздравления

Звезда сериала «Спасатели Малибу» встретила свой 53-й день рождения в потрясающей форме. Памела идеально стройна, что наглядно продемонстрировала на новых снимках. Блондинка снялась на простыне, расстеленной прямо на кафельном полу. Вокруг Андерсон стояли пышные букеты роз разных сортов.

Лепестки цветов оказались разбросаны вокруг именинницы, а несколько выложены вдоль ее позвоночника и на ягодицах. Звезда кокетливо подняла ножки и запустила руку в пышную копну золотистых волос.

«Спасибо вам за все поздравления!» - обратилась к поклонникам знаменитость. Для нее оставили комплименты известные коллеги: артистка Аманда Лепор, ирландский модельер Филипп Трейси, дочь основателей бренда Chrome Hearts Джесси Джо Старк и другие.

На другом снимке Памела позировала в домашней, непринужденной обстановке. Фотограф будто застал ее в собственной спальне в неожиданный момент. Актриса лежала на белоснежной постели в черном соблазнительном комбинезоне, подчеркнувшем стройные ноги и ягодицы. Андерсон держала в одной руке бокал с напитком, в другой – мобильный телефон, словно слушала чье-то голосовое сообщение.

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