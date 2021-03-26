Фото ответственных собак, которые гордятся своей работой

«Университет Иллинойса присудил почетную степень магистра собаке, которая посещала все занятия со своей хозяйкой»

Собаки — верные и надежные друзья. Это ценное качество и отличное обоняние делают их незаменимыми помощниками людей в самых разных сферах.

Пользователи соцсетей поделились снимками своих питомцев, которые ответственно и качественно выполняют доверенную им работу.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.