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    Фото ответственных собак, которые гордятся своей работой

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    Фото ответственных собак, которые гордятся своей работой

    «Университет Иллинойса присудил почетную степень магистра собаке, которая посещала все занятия со своей хозяйкой»

    Собаки — верные и надежные друзья. Это ценное качество и отличное обоняние делают их незаменимыми помощниками людей в самых разных сферах.

    Пользователи соцсетей поделились снимками своих питомцев, которые ответственно и качественно выполняют доверенную им работу.

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    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: шутки курьез животные
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