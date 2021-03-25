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    Модель покорила конкурс красоты, заставив даже жюри забыть, что она парень (фото)

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    26-летняя модель Каталуна Энрикес - Модель покорила конкурс красоты, заставив даже жюри забыть, что она парень (фото)
    26-летняя модель Каталуна Энрикес

    Каталуна стала первой трансгендерной девушкой, которая получила титул на женском конкурсе.

    На днях 26-летняя Каталуна Энрикес просто взорвала соцсети, когда объявила о своей победе на конкурсе красоты в США

    Трансгендерная девушка стала «мисс Серебряный Штат», и этот титул позволяет ей побороться за звание «мисс Невада».

    О своем прошлом модель распространяться не любит в силу того, что раньше была парнем, а это чувствительная для нее тема.

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    Модель покорила конкурс красоты, заставив даже жюри забыть, что она парень (фото)
    Модель покорила конкурс красоты, заставив даже жюри забыть, что она парень (фото)
    Модель покорила конкурс красоты, заставив даже жюри забыть, что она парень (фото)
    Модель покорила конкурс красоты, заставив даже жюри забыть, что она парень (фото)
    Модель покорила конкурс красоты, заставив даже жюри забыть, что она парень (фото)

    Каталуна часто принимала участие в различных конкурсах красоты, но к ней всегда относились с пренебрежением

    А однажды организаторы даже потребовали от нее медицинскую справку, которая подтвердила бы то, что модель на самом деле девушка

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные курьез
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