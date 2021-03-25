Модель покорила конкурс красоты, заставив даже жюри забыть, что она парень (фото)

Каталуна стала первой трансгендерной девушкой, которая получила титул на женском конкурсе.

На днях 26-летняя Каталуна Энрикес просто взорвала соцсети, когда объявила о своей победе на конкурсе красоты в США

Трансгендерная девушка стала «мисс Серебряный Штат», и этот титул позволяет ей побороться за звание «мисс Невада».

О своем прошлом модель распространяться не любит в силу того, что раньше была парнем, а это чувствительная для нее тема.

Каталуна часто принимала участие в различных конкурсах красоты, но к ней всегда относились с пренебрежением

А однажды организаторы даже потребовали от нее медицинскую справку, которая подтвердила бы то, что модель на самом деле девушка

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.