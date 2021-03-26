Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото

Фотографии на память помогают сохранить такие происшествия в памяти

Все из нас хоть раз, да что-то и забывали. В школе это могла быть ручка, в походе — соль, а в кафе легко можно обнаружить, что кошелек остался дома. Иногда такие казусы проходят и забываются, но бывают и случаи, когда забывчивость людей аукается настоящими провалами.

Фотографии на память помогают сохранить такие происшествия в памяти, ну и заодно позволяют поделиться ими в сети и вместе похихикать над забывчивостью автора.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.