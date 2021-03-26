  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото

    Фотографии на память помогают сохранить такие происшествия в памяти

    Все из нас хоть раз, да что-то и забывали. В школе это могла быть ручка, в походе — соль, а в кафе легко можно обнаружить, что кошелек остался дома. Иногда такие казусы проходят и забываются, но бывают и случаи, когда забывчивость людей аукается настоящими провалами.

    Фотографии на память помогают сохранить такие происшествия в памяти, ну и заодно позволяют поделиться ими в сети и вместе похихикать над забывчивостью автора.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото
    Когда люди по полной расплатились за свою забывчивость. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

    Читайте также: Почему женщины живут дольше мужчин. Подборка курьезных фото
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies