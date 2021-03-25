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    Участница вокального шоу потеряла сознание и разбила лицо о сцену, услышав вердикт жюри

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    Участница вокального шоу потеряла сознание и разбила лицо о сцену, услышав вердикт жюри

    Еще никогда песенные телешоу не были такими напряженными

    Выпуск «Американского идола» на этой неделе выдался действительно впечатляющим. Но, к сожалению, совсем не из-за выступлений. Все внимание зрителей было приковано к участнице Функе Лагоке. Она исполняла песню Tell Him Барбры Стрейзанд и Селин Дион вместе с другой конкурсанткой — Рондой Фелтон. Все, казалось, шло по плану, но, когда судьи принялись комментировать выступление девушек, Лагоке заметно разнервничалась.

    Когда микрофон в руки взял Лайонел Ричи, участнице стало совсем плохо — она едва стояла на ногах. Судья был не в восторге от Лагоке, о чем и собирался ей сказать: «Ты добралась до финала. Но проблема в том, что ты...», — на этом самообладание певицы закончилось. Переволновавшись, Функе потеряла сознание и крайне неудачно упала на сцену лицом вниз.

    Судьи тут же вскочили со своих мест, чтобы помочь девушке, потом прибежали и медики. На носилках они доставили ее до машины скорой помощи. В титрах организаторы шоу пояснили, что с Функе все в порядке. У нее было обезвоживание, ей помогли и уже вскоре выписали, пишет CNN.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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