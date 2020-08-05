Фото самых милых, жутких и крайне необычных летучих мышей в мире



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Предлагаем удаленно познакомиться с интереснейшими живыми существами

После коронавируса от летучих мышей будут шарахаться все гурманы мира. Да и не гурманы тоже, что очень правильно – пусть люди и мышки живут отдельно, не мешают друг другу. Но это не означает выстраивание тотальной стены запрета, напротив, лучше удаленно познакомиться с этими интереснейшими живыми существами!

«Пушистые белые листоносы обожают спать в обнимку на одном листе»,»Интересно, почему этот вид прозвали серым ушастым?», «Мышка-призрак выглядит как обиженная игрушка», «Обнимашки любят все! А летучие мышки, пока они дети, тем более», «Это инопланетное чудо – подковонос», «Да-да, меньше пальца размером. То же страшенный хищник, гроза мотыльков, мух и прочих насекомых», -комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.