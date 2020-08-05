Нежные и воздушные татуировки, которые летом 2020 года особенно актуальны (фото)



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Идеальная комбинация – загорелая кожа под легкой вуалью с очаровательным узором

Кому-то нравятся огромные татуировки, целые «рукава», другие в восторге от минимализма. А третьи еще и заранее продумывают, как рисунок будет выглядеть в сочетании с разной одеждой, украшениями, даже такой банальной штукой, как летний загар. Это вообще идеальная комбинация – загорелая кожа под легкой вуалью с очаровательным узором.

У нас есть немало примеров для тех, кому это интересно – смотрите, вдохновляйтесь, украшайтесь!

Ранее сообщалось, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.