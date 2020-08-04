55-летняя модель снялась топлес и удивила фанатов естественной красотой



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Бывшая американская супермодель Паулина Поризкова

Фото: @paulinaporizkov

Поклонников удивила естественная красота Поризковой

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова порадовала фанатов снимком, на котором она запечатлена без бюстгальтера. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном селфи 55-летняя знаменитость позирует шезлонге топлес, при этом ее грудь прикрывает книга. Образ модели дополнила соломенная шляпа. «Мой любимый способ проводить время в жаркий день. Как можно меньше одежды и книга», — подписала она публикацию.

Поклонников удивила естественная красота Поризковой. «Сногсшибательна! Даже без макияжа», «Сексуально!», «Невероятно красивая», «Идеально», «И как тебе удается поддерживать тело в форме? Потрясающе», — комментировали они.

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