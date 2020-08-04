  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    55-летняя модель снялась топлес и удивила фанатов естественной красотой

    • Розсилка
    <p>Бывшая американская супермодель Паулина Поризкова<br />Фото: @paulinaporizkov</p> <div></div> - 55-летняя модель снялась топлес и удивила фанатов естественной красотой

    Бывшая американская супермодель Паулина Поризкова
    Фото: @paulinaporizkov

    Поклонников удивила естественная красота Поризковой

    Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова порадовала фанатов снимком, на котором она запечатлена без бюстгальтера. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

    На размещенном селфи 55-летняя знаменитость позирует шезлонге топлес, при этом ее грудь прикрывает книга. Образ модели дополнила соломенная шляпа. «Мой любимый способ проводить время в жаркий день. Как можно меньше одежды и книга», — подписала она публикацию.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    55-летняя модель снялась топлес и удивила фанатов естественной красотой
    55-летняя модель снялась топлес и удивила фанатов естественной красотой
    55-летняя модель снялась топлес и удивила фанатов естественной красотой
    55-летняя модель снялась топлес и удивила фанатов естественной красотой

    Поклонников удивила естественная красота Поризковой. «Сногсшибательна! Даже без макияжа», «Сексуально!», «Невероятно красивая», «Идеально», «И как тебе удается поддерживать тело в форме? Потрясающе», — комментировали они.

    Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

    Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.

     Читайте также: Фото бедолаг, которые не воспринимали солнце всерьез и поплатились за это
    знаменитости фотография актриса самые сексуальные шоу-бизнес селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ