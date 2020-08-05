  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)

    • Розсилка
    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)

    Пес сразу же стал героем эпичной битвы фотошоп-мастеров

    Чтобы побудить людей вступить в фотошоп-баттл много не требуется — нужна всего лишь подходящая фотография. Именно таким кадром поделился пользователь Twitter под ником LLsize. На опубликованном снимке изображена собака, которая благодаря ракурсу выглядит так, словно она сутками качается в спортзале.

    Естественно, пользователи Сети были поражены «мускулистым» питомцем. Пес сразу же стал героем эпичной битвы фотошоп-мастеров. Предлагаем вам ознакомиться с лучшими работами, пролистав ниже.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)
    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)
    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)
    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)
    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)
    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)
    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)
    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)
    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)
    Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)

    Ранее сообщалось, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

    Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.

     Читайте также: «Сексуальная бестия»: «Барби»-трансгендер в монокини ошарашила сеть откровенными фото
    фотография актер курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ