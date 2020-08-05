Мускулистый пес рассмешил соцсети и стал героем мемов (фото)



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Пес сразу же стал героем эпичной битвы фотошоп-мастеров

Чтобы побудить людей вступить в фотошоп-баттл много не требуется — нужна всего лишь подходящая фотография. Именно таким кадром поделился пользователь Twitter под ником LLsize. На опубликованном снимке изображена собака, которая благодаря ракурсу выглядит так, словно она сутками качается в спортзале.

Естественно, пользователи Сети были поражены «мускулистым» питомцем. Пес сразу же стал героем эпичной битвы фотошоп-мастеров. Предлагаем вам ознакомиться с лучшими работами, пролистав ниже.

Ранее сообщалось, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.