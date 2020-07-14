Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах



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Собрали для вас самые удачные сравнения безумно очаровательных собачек с их популярными копиями

Сообщество в Facebook Dogspotting Society, посвященное собакам, публикует забавные видео, фотографии и истории с участием лучших друзей человека. Недавно участники группы запустили забавный флешмоб, цель которого — найти для своего питомца двойника среди известных личностей и персонажей.

Собрали для вас самые удачные сравнения безумно очаровательных собачек с их популярными копиями.

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.