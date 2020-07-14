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    Курьез

    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах

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    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах

    Собрали для вас самые удачные сравнения безумно очаровательных собачек с их популярными копиями

    Сообщество в Facebook Dogspotting Society, посвященное собакам, публикует забавные видео, фотографии и истории с участием лучших друзей человека. Недавно участники группы запустили забавный флешмоб, цель которого — найти для своего питомца двойника среди известных личностей и персонажей.

    Собрали для вас самые удачные сравнения безумно очаровательных собачек с их популярными копиями.

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    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах
    Фото смешных собак, которые нашли своих двойников в кино и мультфильмах

    Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

    Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

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