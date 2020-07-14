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    Жизнь

    Симпатичная блондинка. Появилось фото матери младшего сына Лукашенко

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    <p>Ирина Абельская в 90-годах была личным врачом президента Беларуси Александр Лукашенко</p> <div></div> - Симпатичная блондинка. Появилось фото матери младшего сына Лукашенко

    Ирина Абельская в 90-годах была личным врачом президента Беларуси Александр Лукашенко

    Личность матери своего наследника президент Беларуси держит в тайне

    В интернете появилась фотография женщины, которая, возможно, является матерью младшего сына белорусского президента Александра Лукашенко.

    За последние несколько лет юный Николай Лукашенко успел стать настоящей звездой интернета. В свои 15 лет мальчик одним только своим внешним видом покоряет сердца многих девушек. Однако личность матери своего наследника президент Беларуси держит в тайне.

    О личной жизни Александра Лукашенко известно немного. Неизменный белорусский лидер женился в 1975 году на женщине по имени Галина Желнерович. Супруги разошлись еще в 90-х годах.

    В этом браке родились двое детей - сыновья Виктор и Александр.

    Однако о том, кто является матерью Николая, белорусский президент молчит. Лукашенко практически не дает комментариев по этому поводу и только однажды сказал, что мама его младшего сына является медицинским работником.

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    Симпатичная блондинка. Появилось фото матери младшего сына Лукашенко
    Симпатичная блондинка. Появилось фото матери младшего сына Лукашенко

    Исходя из этого, некоторые выдвинули предположение, согласно которому матерью Николая Лукашенко может быть Ирина Абельская. В 90-годах женщина была личным врачом президента Беларуси. Об этом пишет Hyser.

    Пользователи сети считают, что между симпатичной блондинкой и влиятельным политиком могла быть романтическая связь, который привел к рождению сына.

    По некоторым данным, сейчас Ирина Абельская занимает пост главного врача Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента. У нее также есть сын Дмитрий, который, как и его мать, выбрал профессию врача.

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    фотография Александр Лукашенко
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