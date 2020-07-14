Симпатичная блондинка. Появилось фото матери младшего сына Лукашенко



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Ирина Абельская в 90-годах была личным врачом президента Беларуси Александр Лукашенко

Личность матери своего наследника президент Беларуси держит в тайне

В интернете появилась фотография женщины, которая, возможно, является матерью младшего сына белорусского президента Александра Лукашенко.

За последние несколько лет юный Николай Лукашенко успел стать настоящей звездой интернета. В свои 15 лет мальчик одним только своим внешним видом покоряет сердца многих девушек. Однако личность матери своего наследника президент Беларуси держит в тайне.

О личной жизни Александра Лукашенко известно немного. Неизменный белорусский лидер женился в 1975 году на женщине по имени Галина Желнерович. Супруги разошлись еще в 90-х годах.

В этом браке родились двое детей - сыновья Виктор и Александр.

Однако о том, кто является матерью Николая, белорусский президент молчит. Лукашенко практически не дает комментариев по этому поводу и только однажды сказал, что мама его младшего сына является медицинским работником.

Исходя из этого, некоторые выдвинули предположение, согласно которому матерью Николая Лукашенко может быть Ирина Абельская. В 90-годах женщина была личным врачом президента Беларуси. Об этом пишет Hyser.

Пользователи сети считают, что между симпатичной блондинкой и влиятельным политиком могла быть романтическая связь, который привел к рождению сына.

По некоторым данным, сейчас Ирина Абельская занимает пост главного врача Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента. У нее также есть сын Дмитрий, который, как и его мать, выбрал профессию врача.