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    Жизнь

    Необыкновенная африканская женщина. Анджелина Джоли рассказала о своей приемной дочери

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    Актриса Анджелина Джоли&nbsp; детьми - Необыкновенная африканская женщина. Анджелина Джоли рассказала о своей приемной дочери
    Актриса Анджелина Джоли  детьми

    Актриса призналась, что Захара сильно повлияла на ее жизнь, заставив иначе посмотреть на некоторые вещи

    Активизм интересует 45-летнюю Анджелину Джоли гораздо больше, чем новые роли в кино. После участия в онлайн-конференции с Мадлен Олбрайт и разговора о расширении прав женщин актриса дала онлайн-интервью угандийской активистке против изменения климата Ванессе Накате. Когда их разговор зашел о движении Black Lives Matter, Джоли рассказала о 15-летней приемной дочери Захаре.

    В 2005 году Анджелина удочерила шестимесячную Захару в Эфиопии, куда приехала с гуманитарной миссией ООН. Через два года выяснилось, что девочка не является сиротой — родная мать ребенка обвинила Джоли и представителей власти в подлоге. Однако Захара осталась жить с актрисой.

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    Необыкновенная африканская женщина. Анджелина Джоли рассказала о своей приемной дочери
    Необыкновенная африканская женщина. Анджелина Джоли рассказала о своей приемной дочери
    Необыкновенная африканская женщина. Анджелина Джоли рассказала о своей приемной дочери
    Необыкновенная африканская женщина. Анджелина Джоли рассказала о своей приемной дочери

    В беседе с Ванессой Накате Анджелина призналась, что Захара сильно повлияла на ее жизнь, заставив иначе посмотреть на некоторые вещи.

    «Моя дочь из Эфиопии, и я многому научилась у нее. Она частичка моей семьи, но еще и необыкновенная африканская женщина, крепко связанная со своей страной, с родным континентом… Это вызывает во мне благоговейный страх», — сказала актриса.

    Она раскритиковала американские учебники истории за описание событий, участниками которых были темнокожие граждане страны. В недавнем интервью британскому Harper's Bazaar Джоли осудила расизм в США.

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