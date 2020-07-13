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    Курьез

    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача

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    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача

    Вот что бывает, когда кошки, собаки и даже еноты встают не с той лапы

    У каждого из нас бывают дни, когда все валится из рук и кажется, что весь мир против. Оказалось, что неудачи случаются и с братьями нашими меньшими. Можете убедиться в этом, взглянув на 15 фотографий питомцев, в жизни которых наступила черная полоса.

    Вот что бывает, когда кошки, собаки и даже еноты встают не с той лапы!

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    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача
    Когда встал не с той лапы. Фото смешных животных, от которых отвернулась удача

    «Я спилил дерево у дома и теперь чувствую себя отвратительно», «Мы помогали ему слезть. Дурашка», «Кот моего друга залез головой в вазу, застрял там, разбил вазу и все равно не смог вылезти», «Он хотел сбежать на улицу, но спустя пару сугробов передумал», «Судя по всему, белка упала с моей крыши», Это Ральф. Ральф услышал звук фейерверков, запаниковал и залез в ванну. Не будьте как Ральф», - подписывают фото пользователи сети.

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