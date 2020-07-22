Фото странных вещей, досказывающих, что в интернете можно найти что угодно



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Собрали для вас удивительные вещи, которые можно найти только в интернете

Человеческая фантазия — вещь безграничная. В этом можно убедиться, зайдя в любой крупный онлайн-магазин. Одежда со странными принтами, «неправильная» обувь, чудаковатые аксессуары и сомнительные гаджеты — собрали для вас удивительные вещи, которые можно найти только в интернете.

«Когда ты самый большой фанат лапши быстрого приготовления», «А это купальник для любительниц фастфуда», «Понятия не имеем, кому в голову могла прийти эта идея», «Трипофобы вышли из чата», «Позволит вам ходить даже осенью в сандалиях», «Зашел на AliExpress, чтобы купить что-то для дома. Такого я точно не ожидал», «Да, именно об этом все мечтают. Подвеска из серебра с двумя червями», «Ох уж эта современная мода», «Вы определенно услышите, если человек в этих шортах захочет к вам подойти», - комментируют фото пользователи сети.

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