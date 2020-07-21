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    Курьез

    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией

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    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией

    Подборка фотографий, на которых кошки, кажется, доказывают, что могут лечь спать в самых неожиданных местах

    Человек любит удобство. Мы любим спать в мягкой постели, на свежих простынях, укрытые теплым одеялом. Мы можем только позавидовать способности кошек спать в совершенно любых позах — с вытянутыми ногами, на голове. Вот подборка фотографий, на которых кошки, кажется, доказывают, что могут лечь спать в самых неожиданных местах.

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    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией
    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией
    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией
    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией
    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией
    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией
    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией
    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией
    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией
    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией
    Забавные фото спящих котов, которые не знакомы с гравитацией

    Ранее мы писали о восходящей интернет-звезде - кошке из Японии по кличке Чако. Она полюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

    На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки

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    фотография кот
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