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    Сексуальная модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала, как позировать на пляже

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    Бразильская модель Алессандра Амбросио - Сексуальная модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала, как позировать на пляже
    Бразильская модель Алессандра Амбросио
    instagram.com/alessandraambrosio

    Звезда попозировала в бикини на пляже и порадовала поклонников

    Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала фотографию, сделанную на пляже, и восхитила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном в сети кадре 39-летняя знаменитость опирается на волейбольную сетку. Модель сфотографировали в бикини синего цвета марки GAL Floripa. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и несколько браслетов. «Игра началась», — подписала она пост, который набрал 170 тысяч лайков.

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    Сексуальная модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала, как позировать на пляже
    Сексуальная модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала, как позировать на пляже
    Сексуальная модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала, как позировать на пляже
    Сексуальная модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала, как позировать на пляже
    Сексуальная модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала, как позировать на пляже
    instagram.com/alessandraambrosio

    Автором снимка выступил американский фотограф Стюарт Шайнинг (Stewart Shining), который сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, L`Officiel и Harper`s Bazaar.

    Фотография порадовала поклонников супермодели. «Сногсшибательна», «Очень сексуально», «Выглядишь отлично», «Потрясающая фигура и очень красивая девушка», «Идеальная», — восхищались они.

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