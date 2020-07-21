Сексуальная модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала, как позировать на пляже



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Бразильская модель Алессандра Амбросио instagram.com/alessandraambrosio

Звезда попозировала в бикини на пляже и порадовала поклонников

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала фотографию, сделанную на пляже, и восхитила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 39-летняя знаменитость опирается на волейбольную сетку. Модель сфотографировали в бикини синего цвета марки GAL Floripa. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и несколько браслетов. «Игра началась», — подписала она пост, который набрал 170 тысяч лайков.

Автором снимка выступил американский фотограф Стюарт Шайнинг (Stewart Shining), который сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, L`Officiel и Harper`s Bazaar.

Фотография порадовала поклонников супермодели. «Сногсшибательна», «Очень сексуально», «Выглядишь отлично», «Потрясающая фигура и очень красивая девушка», «Идеальная», — восхищались они.