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    Курьез

    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)

    • Розсилка
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)

    Пушистые любители хорошенько выспаться даже деревья начали использовать в качестве своих кроватей

    Если бы существовал конкурс на умение засыпать в самых неудобных и странных местах, то кошки, без всякого сомнения, заняли бы все призовые места. Эти любители хорошенько выспаться даже деревья начали использовать в качестве своих кроватей. И не важно, что в это время на них осуждающе смотрят птицы, а ветка вот-вот сломается.

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    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)
    Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)

    «Стая местных котеек», «А этот засоня похож на коалу», «Принимает солнечные ванны», «Большие кошки тоже любят спать на деревьях», «Кто сказал, что гнезда подходят только для птиц?», «Уверены, хорошенько выспавшись, он поскидывает все яблоки во время игр», «Идеально подходящая ветка», «Главное — не потерять равновесие», «Как вам такое романтическое свидание?», «Удачно это они ветку спилили», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам

     

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