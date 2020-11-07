Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах

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В мире происходит слишком много всего плохого, поэтому мы подготовили для вас фотографии милых и очаровательных кошек. Эти 14 прекрасных пушистиков хоть на пару минут, но отвлекут вас от новостей про финансовый кризис и про тот самый вирус, о котором уже не хочется говорить.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.