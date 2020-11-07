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    Жизнь

    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах

    • Розсилка
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах

    Напишите в комментариях, какой снимок понравился вам больше всего

    В мире происходит слишком много всего плохого, поэтому мы подготовили для вас фотографии милых и очаровательных кошек. Эти 14 прекрасных пушистиков хоть на пару минут, но отвлекут вас от новостей про финансовый кризис и про тот самый вирус, о котором уже не хочется говорить.

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    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
    Фото чудесных кошек, которые заставят вас забыть обо всех проблемах

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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