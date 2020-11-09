Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах

Котейки вообще обожают спать где угодно

Кошки — просто удивительные существа со своим собственным восприятием мира, которое, кажется, не подчиняется никакой логике. Чего только стоит их странная и необъяснимая любовь к картонным коробкам, ради которых они готовы отказываться даже от самых шикарных домиков и лежанок.

Котейки вообще обожают спать, где угодно и на чем угодно, кроме купленных специально для них аксессуаров. Мы собрали лучшие фото именно таких привередливых и загадочных котофеев, которые заснули в действительно странных и неожиданных местах.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.