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    Курьез

    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах

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    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах

    Котейки вообще обожают спать где угодно

    Кошки — просто удивительные существа со своим собственным восприятием мира, которое, кажется, не подчиняется никакой логике. Чего только стоит их странная и необъяснимая любовь к картонным коробкам, ради которых они готовы отказываться даже от самых шикарных домиков и лежанок.

    Котейки вообще обожают спать, где угодно и на чем угодно, кроме купленных специально для них аксессуаров. Мы собрали лучшие фото именно таких привередливых и загадочных котофеев, которые заснули в действительно странных и неожиданных местах.

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    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах
    Курьезные фото кошек, заснувших в самых неожиданных местах

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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