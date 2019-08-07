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    Шоу-биз

    София Ротару празднует день рождения: лучшие песни, история любви и яркие фото звезды

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    София Ротару празднует день рождения: лучшие песни, история любви и яркие фото звезды
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    Сегодня отмечает День рождения София Ротару. Певице исполнился 72 года

    София Михайловна Ротару по национальности - украинка с молдавскими корнями. Родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы. Отцом Софии был бригадир виноградарей, мать – работала на рынке. В ее семье было шестеро детей, среди которых София была второй по старшинству.

    Любопытно, что в паспортном столе ошибочно датой рождения будущей звезды поставили девятое число. С тех пор Ротару празднует свой день рождения дважды.

    Успех Софии Ротару

    Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.

    Карьера Софии Михайловны Ротару ознаменована как всесоюзным, так и международным успехом в странах Европы и СНГ на музыкальной сцене. Альбомы миллионными тиражами продавались за рубежом. Фан-клубы создавались в Чехии, в Финляндии, в Корее, в Германии, в Польше и в других странах мира. В советских СМИ и обществе признана одной из ведущих певиц СССР, зарубежная пресса до распада СССР называла ее «дирижером СССР», сравнивая с Наной Мускури. 

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    Ныне певица именуется «королевой российской эстрады», «золотым голосом Украины», «главной певицей России». 

    София Ротару также является одной из самых высокооплачиваемых певиц в странах бывшего СССР (в 2008 году задекларировала наибольший в стране доход, который значительно превышает 500 млн гривен.

    В 2000 году Высшим академическим советом Украины София Михайловна признана лучшей украинской эстрадной певицей XX столетия. Среди других ее званий — «Человек XX столетия», «Золотой голос Украины», «Женщина года».

    Любовь Софии Ротару

    София Ротару была замужем за Анатолием Евдокименко, который выполнял обязанности руководителя ансамбля «Червона рута», был постановщиком и организатором всех концертных программ артистки. Будущий муж впервые увидел свою возлюбленную на обложке журнала «Украина» в 1964 году.

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    В 1968 году Ротару вышла за Евдокименко замуж. Через два года в их молодой семье появился сын Руслан.

    Анатолий Евдокименко умер от инсульта в 2002 году, София Михайловна тяжело переживала его кончину, на некоторое время отменив все выступления, съемки и гастроли.

    Лучшие песни Софии Ротару

    Настоящим хитом Софии Ротару называют песню «Червона рута», которую в 1970 году написал 20-летний студент Владимир Ивасюк. Эта композиция стала своеобразной визитной карточкой артистки.

    Песня «Хуторянка» была написана на 1993 году Михаилом Шабровым, музыка - Владимир Матецкий.

    В 1986 году певица исполнила ставшую хитом композицию «Луна луна», через год – «Было, но прошло», еще через год – «Только этого мало», которые также навсегда вошли в золотой фонд советской эстрады. 

    Еще один мегахит артистки - «Одна калина». Песня была написана в 2004 году Русланом Квинтой в соавторстве с поэтом Виталием Куровским.

    В 2004 и 2005 годах выходят новые альбомы «Небо – это я» и «Я же его любила».

    Сейчас певица все реже появляется на публике и дает концерты. Она помогает заниматься творчеством своей внучке и проводит время с семьей.

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