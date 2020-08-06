Повар похудел на 87 кг из-за кошмарного сна. Его не узнать на старых фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Молодой человек перепробовал множество диет, занимался йогой и делал иглоукалывание

Шеф-повар ресторана, который весил 171 килограмм, похудел в два раза и превратился в секс-символ социальных сетей. Оказалось, молодого мужчину заставил заняться собой кошмарный сон.

Как рассказал сам Сергей журналистам, полным он был с самого детства. Будущему повару было около шести-семи лет, когда он заболел желтухой и по назначению врачей стал принимать гормональные препараты. В результате в седьмом-восьмом классе Сергей, рост которого был около 178 сантиметров, стал весить под сотню.

Молодой человек перепробовал множество диет, занимался йогой и делал иглоукалывание, но результаты если и были, то кратковременные. А когда он начал работать по своей профессии, режим питания окончательно нарушился: во время рабочего дня не было времени поесть, а после смены повар устраивал себе настоящие «пиры».

По словам Сергея, он настолько не любил свою внешность, что ему было тяжело просто смотреть на себя в зеркало. Больше всего он боялся потолстеть до 200 килограммов — мужчина признается, что не знает, что бы тогда с собой сделал. Он сильно уставал, у него болели ноги. А однажды ему приснился кошмар, в котором он умер, а его близкие не могли спустить его с этажа и положить в гроб.

«Я просто представил, как будет тяжело моим близким. Больше всего на свете никому не хотел бы доставлять трудностей. Вот тогда я реально испугался и понял: надо что-то менять. Если я так продолжу и дальше, то умру раньше, чем хотелось бы», — поделился Сергей.

Тогда он решил заняться собой и согласился на операцию на желудке. Повар понимал риски, но в тот момент не видел для себя другого выхода. И хирургическое вмешательство дало плоды сразу же — в первый же день после операции он похудел на семь килограммов. Как вспоминает мужчина, он тогда просто не поверил своим глазам и даже стал по-другому чувствовать запахи.

Первые два-три месяца после операции нельзя было есть тяжелую пищу. Сергей питался детским пюре и кефиром, в результате чего привык выделять употреблению пищи мало времени. А раньше этот процесс поглощал его полностью — он как будто «отключался» во время еды.

«Обязательными стали завтраки и два с половиной литра воды в день. Со временем стало уходить от пяти до десяти килограммов в неделю. Вот уже полтора года трижды в неделю у меня спортзал и занятия по индивидуальной программе, составленной тренером», — рассказал Сергей.

Первые 60 лишних килограммов ушли всего за полгода. За полтора года работы над собой мужчина в целом сбросил 87 килограммов, и дополнительных операций не потребовалось. Теперь Сергею нравится его внешность, и он с удовольствием фотографируется. Как говорит мужчина, у него даже исчезли некоторые болезни — в том числе диабет. А вот его работе похудение, как ни странно, не пошло на пользу — по его словам, раньше посетители ресторана «таяли на глазах от умиления» при виде пухленького шеф-повара, а теперь они уже не так реагируют.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.