Самая красивая женщина в кожаном лифчике показала роскошную грудь и идеальный пресс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

23-летняя супермодель Белла Хадид стала звездой стильного фотопроекта instagram.com/helmutlang/

Американская топ-модель примерила провокационные наряды

Королева подиумов, 23-летняя Белла Хадид,представила смелые образы от бренда Helmut Lang. Белла приняла участие в черно-белой съемке, автором которой стал нью-йоркский фотограф Итан Джеймс Грин.

Хадид запечатлели в дерзком кроп-топе и юбке-карандаш. Стилисты дополнили total black look босоножками на высоком каблуке. Белла приняла эффектную позу, продемонстрировав идеальный пресс и красивые изгибы тела.

Супермодель также поделилась горячим снимком из лукбука. Инстадива надела сексуальный кожаный бюстгальтер, подчеркнувший ее роскошный бюст, длинные перчатки и брюки из того же материала.

Поклонники пришли в восторг от новых кадров cамой красивой женщины в мире. «Белла, как обычно, выглядишь потрясающе!», «Эта стрижка тебе невероятно идет», «Очень сексуальная!» - прокомментировали пользователи Instagram.