  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Самая красивая женщина в кожаном лифчике показала роскошную грудь и идеальный пресс

    • Розсилка
    <p>23-летняя супермодель Белла Хадид стала звездой стильного фотопроекта</p> <div></div> - Самая красивая женщина в кожаном лифчике показала роскошную грудь и идеальный пресс

    23-летняя супермодель Белла Хадид стала звездой стильного фотопроекта

    instagram.com/helmutlang/

    Американская топ-модель примерила провокационные наряды

    Королева подиумов, 23-летняя Белла Хадид,представила смелые образы от бренда Helmut Lang. Белла приняла участие в черно-белой съемке, автором которой стал нью-йоркский фотограф Итан Джеймс Грин.

    Хадид запечатлели в дерзком кроп-топе и юбке-карандаш. Стилисты дополнили total black look босоножками на высоком каблуке. Белла приняла эффектную позу, продемонстрировав идеальный пресс и красивые изгибы тела.

    Супермодель также поделилась горячим снимком из лукбука. Инстадива надела сексуальный кожаный бюстгальтер, подчеркнувший ее роскошный бюст, длинные перчатки и брюки из того же материала.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Самая красивая женщина в кожаном лифчике показала роскошную грудь и идеальный пресс
    Самая красивая женщина в кожаном лифчике показала роскошную грудь и идеальный пресс
    Самая красивая женщина в кожаном лифчике показала роскошную грудь и идеальный пресс
    Самая красивая женщина в кожаном лифчике показала роскошную грудь и идеальный пресс
    Самая красивая женщина в кожаном лифчике показала роскошную грудь и идеальный пресс
    Самая красивая женщина в кожаном лифчике показала роскошную грудь и идеальный пресс
    instagram.com/helmutlang/

    Поклонники пришли в восторг от новых кадров cамой красивой женщины в мире. «Белла, как обычно, выглядишь потрясающе!», «Эта стрижка тебе невероятно идет», «Очень сексуальная!» - прокомментировали пользователи Instagram.

     Читайте также: Фото кошек, которые случайно забрели в чужие дома и нашли свое счастье
    знаменитости фотография самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ