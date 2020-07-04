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    Жизнь

    Старшая сестра Ким Кардашьян в трусах восхитила фанатов стройной фигурой (фото)

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    Старшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Кортни - Старшая сестра Ким Кардашьян в трусах восхитила фанатов стройной фигурой (фото)
    Старшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Кортни
    instagram.com/kourtneykardash/

    Папарацци сфотографировали знаменитость во время отдыха в Коста-Рике

    Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала фотографию в купальнике и порадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

    Папарацци сфотографировали знаменитость во время отдыха в Коста-Рике. На одном из кадров 41-летняя Кардашьян идет на фоне каменной стены с телефоном в руках, на другом — сидит у бассейна. Она одета в винтажное бикини французского модного дома Dior с разноцветным принтом в виде комиксов. Из аксессуаров на ней — кафф и солнечные очки.

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    Старшая сестра Ким Кардашьян в трусах восхитила фанатов стройной фигурой (фото)
    Старшая сестра Ким Кардашьян в трусах восхитила фанатов стройной фигурой (фото)
    Старшая сестра Ким Кардашьян в трусах восхитила фанатов стройной фигурой (фото)
    instagram.com/kourtneykardash/

     «Не звони мне, я позвоню сама», — подписала она фотографии. Подписчики восхитились фигурой телезвезды и написали об этом в комментариях под постом, набравшем 2,7 миллиона лайков. «Какая горячая фотография», «Красавица Кортни», «Ты лучшая девушка», «Очень красивое тело!», «Позвони мне, пожалуйста!», «Обожаю тебя», — высказывались фанаты.

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    знаменитости фотография Кардашьян шоу-бизнес
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