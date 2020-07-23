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    Курьез

    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи

    • Розсилка
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи

    Люди делятся своими находками в сети, а мы хотим показать их вам

    Если вы хотите найти какую-то странную и необычную вещь, чтобы каждый приходящий в ваш дом удивленно округлял глаза, спрашивая : «Боже, что это?» — то вам прямая дорога в секонд-хенды и на барахолки. Ведь именно там можно найти все мыслимые и немыслимые предметы, упоротость которых иногда просто поражает.

    Люди делятся своими находками в сети, а мы хотим показать их вам.

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    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи
    Фотодоказательства того, что на барахолках можно найти самые странные и безумные вещи

    «Чайник-жираф», «Необычная находка для курильщиков», «Как бы вы назвали эту рок-группу?», «тарелка с осуждающим бегемотом», «Пеннивайз может поджидать везде», «Браслет с единорогом», «Леди лампа», Посмотрим на цену: всего лишь 6000000 долларов — и эта красотка ваша! Неизвестно, идет ли лисица на ее шее в комплекте, или ее нужно докупать отдельно. Но за такую стоимость с ней, кажется, должна идти не только лисица, но и домик на побережье», - подписывают фото пользователи сети.

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    фотография дом
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